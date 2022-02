Inter-Milan, Ibra ci sarà? Le ultime

A due giorni dal derby, Pioli deve fare i conti con chi c’è, con chi non c’è e con chi è in dubbio. Nell’ultima categoria rientra Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic

I dubbi sulla sua presenza nella stracittadina aumentano. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, una infiammazione al tendine, per quanto fastidiosa, può essere smaltita anche in extremis. Tutto, però, ruota attorno al dolore, che ancora non è sparito.

Non è da escludere un suo ritorno in gruppo a breve, ma un suo impiego dal primo minuto resta molto difficile.

Averlo a disposizione sarebbe importante, ma è ancora presto per sbilanciarsi.

Nel caso lo svedese dovesse dare forfait, spazio a Giroud, voglioso di giocare il suo primo derby della Madonnina.