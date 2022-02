Inter-Milan, Nesta: “La favorita? Rispondo così!”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto e del derby. Le parole:

Milan, Nesta

“Milan tra le favorite per restare ai vertici? Sì, è assolutamente attrezzato. Rispetto alla altre grandi deve riuscire a essere sempre al massimo, non può permettersi di perdere pezzi in una rosa che non è troppo lunga. Finora è riuscito a superare ogni problema con l’identità di gioco. In questo periodo, tra Covid e infortuni vari, devi anche essere fortunato: sono queste le situazioni che oggi fanno la differenza, non altre. Inter e Milan partono alla pari, a maggior ragione nel derby. Loro sono più in forma, forse più squadra e di certo più solidi. Il Milan ha la dinamicità di alcuni giocatori, che in pochi hanno in Serie A: penso a Leao e Theo Hernandez. Stargli dietro è dura e nel calcio di oggi queste sono le qualità che determinano“.