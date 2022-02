Inter-Milan, super ospite atteso in tribuna a San Siro

Quello di domani non sarà un derby come tutti gli altri. Vincere per i rossoneri riaprirebbe le speranze scudetto, mentre una sconfitta costringerebbe gli uomini di Pioli non solo a rinunciare alla vittoria del campionato, ma anche a guardarsi alle spalle per non perdere un posto per la qualificazione alla prossima Champions League.

Proprio per questo motivo, infatti, secondo quanto riportato da Sky, Gordon Singer sarà presente nella tribuna autorità di San Siro per seguire la gara e per non far mancare l’apporto alla squadra da parte dei massimi esponenti della dirigenza rossonera.