Inzaghi: “20 tiri e nessun gol, siamo stanchi. Derby? Ho già scelto un attaccante”

Nel post partita di Genoa-Inter, il tecnico nerazzurro si è fermato ai microfoni di SkySport per analizzare la prestazione dei suoi e iniziare a ragionare in vista del derby di Coppa Italia in programma martedì primo marzo.

Inzaghi

Queste le sue parole:

Sull’attacco: “Io penso che per quanto riguarda lo sviluppo stasera non era semplicissimo ma abbiamo tirato 20 volte in porta, abbiamo preso una traversa. In altre occasioni sarebbero stati gol è il momento così. L’ultima giornata le prime sei del campionato non hanno vinto, un dato strano ma è causa della stanchezza.”

Come si esce da questo momento? “Stiamo cercando di migliorare quotidianamente, questa partita l’abbiamo preparata in quattro giorni. Ci manca quel guizzo che avevamo all’inizio. Dobbiamo essere più bravi ad indirizzare la partita, l’episodio in questo momento non ci sta venendo incontro. Ci dispiace per i tifosi ma devono essere orgogliosi di questa squadra e di quello che stanno facendo da inizio anno. Abbiamo vinto una Supercoppa, siamo in semifinale di Coppa Italia, stiamo giocando gli ottavi di Champions“.

Lautaro sarà titolare nel derby? “Penso di sì, ho cercato di alternare dove potevo. Lavorando quotidianamente torneremo a vincere”.

FILIPPO FAGIOLINI