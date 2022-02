Inzaghi polemico: “Ho visto un derby a senso unico! Non dovevamo farlo dopo il primo gol subito”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta nel derby. L’allenatore nerazzurro si è detto convinto dell’ottima prestazione dei suoi, e protesta per un fallo non fischiato sul primo gol di Giroud:

“Penso che questo è il calcio, una partita dominata dove non siamo stati capaci a fare il secondo gol. Fa male perdere un derby così. Per 70’ minuti ho visto un derby a senso unico. I ragazzi sul primo gol si sono innervositi e la partita è cambiata. Questa partita deve insegnarci che appena abbiamo perso il controllo non siamo stati capaci di guadagnare la vittoria, su 15 volte giocando una partita così la perdi soltanto una volta“

SULLA PARTITA: “È normale che ci sia delusione, sappiamo tutti quanti è importante il derby, dovremo essere bravi ad analizzare gli errori. Prima del gol di Giroud non abbiamo concesso praticamente nulla al Milan. Per quello che è stato creato e visto al 70’ non dovevamo stare soltanto 1-0. Avremmo dovuto gestire la partita come i primi 60/70 minuti gara, è diventata una partita gestita da episodi. Abbiamo perso un po’ la gestione del possesso“



SUI CAMBI: “Penso che Lautaro sia stato bravissimo, mi ha dato tutto quello che aveva. Perisic mi ha chiesto il cambio per un indurimento al polpaccio, il risultato non è frutto dei cambi sbagliati“.



SUL GOL DI GIROUD: “Giroud ha segnato su una spallata a Sanchez che è finito fuori dal campo, ma non mi va di parlarne. È una sconfitta che brucia sicuramente“.