Kessié, c’è la deadline sulla sua decisione finale!

Il futuro di Franck Kessié sembra sempre più lontano dal Milan. Le speranze di un rinnovo a pochi mesi dalla scadenza del contratto sono flebili, tanto che la dirigenza già da qualche tempo sta sondando il terreno per molti nomi che andrebbero a sostituirlo.

Secondo il giornalista Pasquale Guarro, la decisione dell’ivoriano arrierà da qui a massimo un mese. Al momento tra le pretendenti principali c’è sicuramente il Barcellona, club che stuzzica molto il numero 79 rossonero.

El Barcelona tiene planificado hablar con el representante de Franck Kessié en las próximas semanas e intentará adelantar a los equipos de Premier que están interesados en él. El interés puede convertirse pronto en hechos. Al jugador le apetece mucho vestir de blaugrana. https://t.co/Qf1wZ2AdLO — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 11, 2022

Stando, però, al tweet di Matteo Moretto, sebbene l’interesse sia concreto, al momento non sarebbe stata imbastita ancora alcuna trattativa. Le prossime settimane saranno, infatti, decisive da questo punto di vista.

In alternativa, in Premier League sono molte le squadre che lo corteggiano, con il Liverpool di Klopp in testa. Una cosa sembra ormai certa: difficilmente sarà possibile rivedere Kessié con la maglia del Milan nella prossima stagione.