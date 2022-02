Kessiè-Barcellona: arriva la notizia!

Fino all’apertura del mercato, la telenovela di Franck Kessie è destinata a continuare. Come ormai si sa da tempo, l’ivoriano non rinnoverà con il Milan a meno di clamorose sorprese. Il centrocampista, quindi, andrà via a zero dal Milan e potrà accordarsi con chiunque.

Milan, Kessie, Barcellona

Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona fa sul serio per il centrocampista rossonero. I blaugrana sembrerebbero disposti a prenderlo ma non faranno aste per quanto riguarda il suo stipendio. La telenovela Kessie sembra dunque quasi giunta al termine.