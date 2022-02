Il giornalista: “Kessie? Preferisco un altro giocatore”

Il giornalista Dario Massara, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso un giudizio su Franck Kessie e sulla linea mediana del Milan.

Secondo il suo parere l’ivoriano non fa parte della coppia ideale per il centrocampo di mister Stefano Pioli.

Queste le parole del giornalista:

“Kessie lo preferisco quando parte da lontano. Lui e Tonali la coppia migliore? Non penso, per me Bennacer sta facendo molto bene. Tonali accanto ad un regista come Bennacer diventa ancora più pericoloso ed incisivo”.