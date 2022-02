Rinnovo Kessie: servono 90 milioni per trattenerlo!

La telenovela Kessie va avanti da diversi mesi ormai, l’offerta del Milan da 6 milioni di euro all’anno è stata rifiutata dal giocatore ivoriano che ne vorrebbe 8 netti. I rossoneri non sono intenzionati ad arrivare a quella cifra anche perché in totale si arriverebbe a 90 milioni di euro.

Milan, Kessie, rinnovo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbero 8 milioni di euro all’anno per 5 anni, circa 16 lordi a stagione. Inoltre, ci sarebbero le commissioni degli agenti ad appesantire il tutto. I rossoneri non arriveranno certamente a quella cifra, dunque se Kessie vuole rimanere dovrà fare un passo indietro.