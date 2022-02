Kessié via dal Milan? C’è già l’accordo con il sostituto!

Il Milan, molto probabilmente, perderà Franck Kessie a centrocampo in estate. Tra i tanti nomi usciti per rimpiazzarlo c’è quello di Renato Sanches, di proprietà del Lille.



Come riporta l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il portoghese avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del club francese. Il motivo è legato alla sua voglia di lasciare il club.

Kessie Milan Sanches

Il suo agente, Jorge Mendes, si è mosso a riguardo. Infatti, l’agente ha approcciato col Milan, che lo ritiene il perfetto sostituto dell’ivoriano, tanto da aver provato a prenderlo sin da gennaio, senza trovare una soluzione a causa delle richieste d’ingaggio.



In estate, il centrocampista ex Bayern Monaco avrà solo un anno di contratto e ci saranno più possibilità anche a livello di prezzo di cartellino.



Francesco Scanu