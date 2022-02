Clamorosa ipotesi di mercato per Kessie: spunta un top club di Serie A!

Da mesi ormai il futuro di Kessie sembra essere lontano dal Milan. La richiesta degli agenti e del giocatore è sempre stata troppo alta per il club di via Aldo Moro che non ha intenzione di arrivare a quelle cifre.

Per l’ivoriano si era parlato di PSG e Barcellona ma ecco che spunta una clamorosa nuova idea di mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter potrebbe tentare il colpo last minute e fare un’offerta al centrocampista rossonero.

In questo caso si riproporrebbe il caso Calhanoglu e, data la reazione dei tifosi all’addio del turco, potrebbe essere riservato lo stesso trattamento se Kessie dovesse andar via.