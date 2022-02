Kessié sostituisce Brahim, la reazione di San Siro

Dopo la lettura delle formazioni, anche all’ingresso in campo sono piovuti fischi per Franck Kessie. L’ivoriano è subentrato al posto di uno spento Brahim Diaz. Trattamento diverso per gli altri subentranti: Ante Rebic e Alexis Saelemaekers, entrati per Leao (autore del gol) e Messias.



È stato esposto, tra il primo e il secondo tempo, anche uno striscione, con riferimento al discorso rinnovi.

Kessie Milan Fischi

Un segnale – il primo – di rottura tra il giocatore e i tifosi, che rischiano di rivivere quest’estate un addio stile Donnarumma e Calhanoglu. Con il suo addio, il Milan saluterebbe l’intera campagna acquisti di Mirabelli e Fassone. Una rivoluzione totale.



Francesco Scanu