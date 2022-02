Kessié via a giugno: spunta una clamorosa ipotesi per il futuro!

Franck Kessié sembra ormai lontano dal rinnovo: come annunciato da Fabrizio Romano il calciatore sembra aver rifiutato la proposta da 6.5 milioni di euro annuali che la società aveva recapitato al suo agente.

Kessié, Milan, Inter

Tuttosport fa presente che un profilo come il suo fa gola a molti club, anche in Italia. Tra tutti sembra avere un certo vantaggio l’Inter, che monitora attentamente la sua situazione come quella di Dybala per uno o due affari a parametro zero che alzerebbero il tasso tecnico della squadra.

Il primo obiettivo dei nerazzurri allo stato attuale è Frattesi, come noto, ma non è da escludere che l’occhio di Marotta possa posarsi sul forte centrocampista rossonero che come Calhanoglu potrebbe cambiare sponda del naviglio.