La Lazio fa sul serio: presentata offerta a Romagnoli!

Il rinnovo di Alessio Romagnoli con il Milan è ancora tutto da scrivere. I contatti tra le parti sono sospesi da novembre.

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, la Lazio starebbe pensando al difensore rossonero per sostituire Luiz Felipe.

Il club allenato da Maurizio Sarri avrebbe offerto un contratto di cinque anni da 3.2 milioni di euro netti più bonus.

Il calciatore partirà da free agent, spiega Schira, perché le trattative con il Milan per il rinnovo sono sospese da novembre

