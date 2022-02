L’agente di Theo in arrivo a Milano, le ultime!

Sta per concretizzarsi quello che si dice e vocifera da giorni: Theo Hernandez rinnoverà con il Milan. L’accordo è stato trovato a 4,5 milioni più bonus fino al 2026. Una trattativa portata avanti da tempo e su cui ambo le parti hanno lavorato in perfetta serenità.

Theo Rinnovo Milan

Come riporta l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, l’agente del francese, JM Quilon, è in volo da Madrid a Milano per chiudere gli ultimissimi dettagli e mettere le firme. Una mossa che certifica l’ottimo rapporto tra Theo e il Milan, allontanando tutte le voci che lo vedevano lontano da Milanello.



Il Milan blinda i suoi pezzi. Dopo Theo, toccherà a Bennacer e Leao. E Pioli sorride.



Francesco Scanu