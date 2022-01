L’agente di Tonali non ha dubbi: “Sandro vale quanto loro!”

Dopo una prima stagione complicata in rossonero, quest’anno Tonali è diventato un perno insostituibile del Milan di Pioli. Il giovane centrocampista ha saltato soltanto una partita in campionato per squalifica: sempre presente quest’anno, con 2 gol e 1 assist in 22 presenze in Serie A.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la chiusura del calciomercato, l’agente Giuseppe Riso ha parlato di alcuni suoi assistiti, soffermandosi su Sandro Tonali:

Tonali, Milan

“Quanto vale Tonali? Non credo che il Milan farà un prezzo, ma vale quanto i centrocampisti più importanti al mondo, quindi per adesso vale molto”.