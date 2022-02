Tentazione Pioli: possibile esordio per lui con la Lazio!

Stefano Pioli potrebbe già buttarlo nella mischia nel match di Coppa Italia in programma domani sera contro la Lazio. Il giovane attaccante classe 2004 Marko Lazetic scalpita e non vede l’ora di poter giocare a San Siro.

Pioli lo farà esordire?

Secondo Tuttosport l’attaccante serbo si sta ambientando in maniera molto veloce e domani potrebbe giocare. Probabile un suo impiego a gara in corso per lui, anche se ovviamente bisognerà vedere come si metterà la partita.

di Sergio Poli

