Le condizioni di Ibra preoccupano: fissato il suo obiettivo!

A distanza di quasi un mese dall’infortunio contro la Juventus, Zlatan Ibrahimovic non sembra ancora sulla via del ritorno in campo.

Quello che sembrava essere un problema di poco conto, in realtà si sta trasformando in un vero e proprio calvario per l’attaccante svedese.

L’infiammazione al tendine d’Achille non sembra diminuire, e il rientro in squadra sembra ancora lontano. Soltanto lavoro in palestra per lui ieri.

Ma quando tornerà Ibrahimovic? Al momento è difficile stimare una data. Sicuramente non ci sarà contro la Sampdoria, poco probabile il ritorno contro Salernitana e Udinese.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però, il vero obiettivo di Zlatan potrebbe essere l’andata di Coppa Italia con l’Inter.

Il Milan lo aspetta e nel frattempo si coccola Giroud, in attesa di un diavolo ancora più arrembante.