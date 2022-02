Le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria: a centrocampo giocherà lui!

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Milan-Sampdoria, match valido per la 25esima giornata di Serie A. È finito in pareggio il big match di ieri tra Napoli e Inter, un punteggiò favorevole per i rossoneri che dal canto loro dovranno saper sfruttare questa possibilità per vincere e scavalcare la squadra di Inzaghi in classifica.



Nel frattempo Pioli e Giampaolo hanno sciolto i loro ultimi dubbi di formazione. Di seguito le ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

SAMPDORIA (3-5-1-1): Falcone; Bereszyński, Colley, Magnani; Conti, Candreva, Rincón, Thorsby, Murru; Sensi; Caputo.