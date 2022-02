Uno degli uomini chiave del Milan di Pioli di quest’anno, è senza dubbio Rafael Leao. Il giocatore portoghese, negli scorsi anni aveva fatto vedere il suo talento solo a sprazzi, ma quest’anno è definitivamente esploso e sta giocando benissimo.

Il portoghese infatti, dovrebbe rinnovare con il Milan fino al 2026 nelle prossime settimane. Intanto, a TMW, sono arrivate anche le parole del giornalista Fabrizio Biasin sul classe ’99.

“Su Leao confesso: io mica gli davo più di due lire. Pensavo fosse un Balotelli più atletico. E invece no, va come una lippa. E se un difensore non lo tiene forse è colpa sua, del difensore; se non lo tiene il secondo, pure; ma se non lo tiene nessuno, allora, evidentemente c’è poco da fare“.