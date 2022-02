Leao: “Loro sono stati importanti per la mia crescita. Udinese? Giocheremo così!”

Protagonista assoluto della stagione rossonera con 10 gol e 6 assist fin qui, Rafael Leao è stato intervistato oggi da Milan TV.

La stellina portoghese ha parlato della sua crescita e del pareggio di Salerno, in attesa dell’importante sfida di venerdì contro l’Udinese:

“Voglio continuare così, voglio aiutare la squadra fino alla fine della stagione. La fiducia dei miei compagni e di chi lavora con me è stata importante per la mia crescita. I gol e gli assist arrivano perché ho fiducia di fare la differenza in campo. Le rovesciate? Volevo che tutte finissero in rete (ride, ndr) perché sarebbe stato importante per la squadra. Anche nell’ultima partita, se la palla fosse entrata probabilmente avremmo vinto e saremmo andati avanti in classifica. La prossima volta cercherò di fare gol“

Leao, Milan

Sul coro dedicato a lui: “Bello, bello. La cosa più bella di essere giocatore è quando i tifosi ti caricano in questo modo. Mi dà più fiducia e più forza di continuare a fare bene durante la partita. Voglio ringraziare tutti i tifosi“

Sulla prossima partita contro l’Udinese: “Dobbiamo fare bene quello che abbiamo fatto nell’ultima partita, cominciare forte perché anche loro hanno giocatori forti e dobbiamo stare attenti. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi: è un’altra occasione per fare punti e andare avanti“.