Leao raggiunge un grande traguardo: premiato a Milanello!

Uno dei calciatori più in forma in casa Milan è Rafael Leao. Il portoghese nelle ultime due gare con Lazio (in Coppa Italia) e Sampdoria (in Serie A) ha siglato 2 reti ed 1 assist.

Il classe 1999 ha inoltre tagliato un traguardo importante in maglia rossonera, l’attaccante ha infatti raggiunto 100 presenze con il club.

MILAN, ITALY – JANUARY 17: Rafael Leao

Leao, nella giornata di oggi, al centro sportivo di Milanello, è stato premiato da Maldini e Massara. Per il giovane calciatore questo è un traguardo molto importante.

Leao 💯🔴⚫

A great achievement to celebrate! 🏅



Un grande traguardo va celebrato! 🏅

We gooo, Rafa 🏄#SempreMilan pic.twitter.com/hXHyDEHu0u — AC Milan (@acmilan) February 16, 2022

Stefano Cori