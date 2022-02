Leao, rinnovo ad un passo! Le cifre dell’accordo

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan sta per diventare una formalità. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portoghese passerà dal guadagnare 1,5 milioni a 4 più bonus, con un prolungamento della scadenza dal 2024 al 2026.

Leao Milan Rinnovo

Un riconoscimento da parte della dirigenza per il giocatore e la sua crescita. Una mossa acne per tutelarsi da eventuali club interessati al giocatore (su tutti il Manchester City di Guardiola).



Infine, una firma dopo quello di Theo Hernandez, per continuare la creazione di quello zoccolo duro utile per evitare varie rivoluzioni di mercato di stagione in stagione.



Francesco Scanu