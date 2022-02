L’esperto non ha dubbi: “Giroud? No, è lui il vero protagonista del Milan!”

Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso del tg di SportMediaset, ha analizzato le ultime due prestazioni dei rossoneri contro l‘Inter in campionato e contro la Lazio in Coppa Italia, soffermandosi in particolare su due calciatori. Queste le sue parole:

Trevisani, Leao, Giroud

“Olivier Giroud in Coppa Italia ha fatto la sua seconda doppietta consecutiva dopo quella nel derby, ma io continuo a credere che il vero protagonista assoluto del Milan sia Leao. Se il portoghese è in forma e va ai suoi ritmi, i rossoneri diventano una squadra imprevedibile davanti e molto forte”.