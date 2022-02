L’esperto non ha dubbi: “Rinnovo Kessié? La volontà del Milan è chiara!”

Luca Marchetti, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Franck Kessié con il Milan. Queste le parole dell’esperto di mercato:

“Kessié non sta ripetendo il campionato dello scorso anno. Basandomi su questa stagione e rivedendo la sua prestazione nel derby, credo che il Milan difficilmente gli darà i soldi che chiede. Il centrocampista ha chiesto al Milan una cifra superiore agli otto milioni di euro netti a stagione. Non si tratterebbe di un’operazione economicamente vantaggiosa, ma, in ogni caso, il Milan continuerà a provare a rinnovare Kessié fino alla fine”.