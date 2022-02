L’ex allenatore sul rossonero: “Era timido e si lamentava”

Pedro Sobral è stato uno dei primi allenatori di Leao, giocatore del momento in casa Milan, facendogli muovere i primi passi in campo. Queste le sue parole a gianlucadimarzio.com:



“L’ho allenato per qualche mese. Era timido ma si lamentava sempre perché insistevo con lui negli allenamenti: ma andava fatto, aveva davvero un potenziale pazzesco. Un torneo l’abbiamo vinto in finale 3-1 contro lo Sporting, lui fece una doppietta“.

Leao Milan Sobral

“Prima di andare allo Sporting è passato dal Foot 21, squadra il cui presidente Armando Carneiro sarebbe diventato uno dei responsabili del settore giovanili del Benfica. Ero tra i favoriti per entrare tra gli allenatori dell’Academy (dello Sporting ndr) ma per alcuni problemi finanziari non mi hanno preso e da lì a poco ho mollato il calcio. Dopo quella finale Rafa non l’ho più visto, ma incrociai suo padre per strada che mi disse del suo importante trasferimento, ma non ne rimasi affatto sorpreso: era davvero forte.“



Francesco Scanu