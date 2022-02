L’ex capitano torna sul passato: “C’erano tante teste da gestire”

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e oggi commentatore tecnico per DAZN e Prime Video, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi: da Ibra, passando per il periodo con Allegri e terminando con la questione capitano.

“Ibrahimovic era difficile da gestire? Proprio no, dava tanto agli altri anche in termini di entusiasmo. Ma era un periodo di transizione, c’erano da mettere insieme tante teste… E il terzo anno di Allegri è stato complicato, soprattutto verso la fine. Però credo che essere capitano, soprattutto di una squadra come il Milan, sia l’ambizione di ogni giocatore”.



Francesco Scanu