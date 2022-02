L’ex nerazzurro su Kessié: “Lui trequartista? Scelta sbagliata!”

Massimo Paganin, ex difensore nerazzurro, è intervenuto su Kessié ai microfoni di TMW:

Stefano Pioli

“Pioli lo ha già inserito in quella posizione, l’ivoriano dà fisicità ed è bravo pure negli inserimenti in area ma non ha la qualità da trequartista. Sarebbe un giocatore sacrificato. Ho visto varie squadre cercare di limitare Brozovic: sacrifichi un giocatore che deve correre dietro Brozovic che è l’elemento che nel nostro campionato corre di più. È rischioso. Lo puoi limitare in alcune giocate ma non per tutta la partita. E poi al tuo giocatore togli lucidità, dovrà spendere energie. Però Pioli ha fatto certamente tutte le valutazioni. Ci sono anche Barella e Calhanoglu che hanno fatto tanti assist e quindi il Milan dovrà arginare anche loro”.