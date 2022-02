L’ex non ha dubbi: “Per questo Milan sarebbe lo scudetto della vita!”

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Mario Ielpo, ex portiere anche dei rossoneri, ha parlato in questi termini del Milan e della lotta scudetto. Per Ielpo: “Vincere questo scudetto sarebbe lo scudetto della vita“.

Milan Ielpo Scudetto

“Anche il Leicester non doveva vincere il campionato, ma alla fine l’ha vinto. Nel calcio a volte ti trovi a giocare un obiettivo che non era stato prefissato. Vincere questo scudetto sarebbe lo scudetto della vita, per questo il Milan, ogni volta, deve fare la partita della vita“.