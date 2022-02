L’ex rossonero difende Kessiè: “Fischiarlo danneggia il Milan!”

Intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato della situazione di Kessiè al Milan, lanciando un appello alla tifoseria rossonera.

Albertini, Kessiè, Milan

Ecco le sue parole:

PARAGONE CON INSIGNE – “La vicenda di Lorenzo Insigne ce lo ha insegnato. Ha comunicato la sua scelta per il futuro, ma continuerà a giocare nel Napoli con lo stesso attaccamento alla maglia e la stessa professionalità fino alla fine. È difficile calarmi nei panni di Franck. Io sono cresciuto nel Milan, ho un senso di appartenenza diverso, probabilmente. Però Kessié è stato resta un giocatore importante per la squadra di Stefano Pioli. Giudicare è inutile: penso però che la chiarezza sia il concetto da tenere a mente in questo tipo di situazioni“.

SUI FISCHI – “Nel momento in cui un giocatore scende in campo è giusto metterlo nella condizione di esprimersi nel modo migliore. Diciamo che contestarlo in questo momento è fuori luogo e non fa bene al Milan, oltre a non fare bene al giocatore. Veste la maglia del Milan, quindi è giusto sostenerlo“.