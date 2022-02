Pioli svela: “Rinnovo Ibra? Dobbiamo vedere una cosa”

Gentili lettori e lettrici di SpazioMilan.it, oggi seguiremo insieme la conferenza stampa di mister Stefano Pioli alla vigilia del match di San Siro contro l’Udinese.

I rossoneri arrivano da un passo falso fatto contro la Salernitana sabato scorso, ma nonostante ciò si è guadagnato ugualmente un punto sull’Inter a causa della sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo. Anche il Napoli di Spalletti, che aveva la possibilità di scavalcare entrambi le milanesi, ha steccato la grossa opportunità.

Le parole di Pioli:

Se il Milan sta meglio: “Noi stiamo bene sicuramente. Veniamo da una gara dove abbiamo commesso degli errori. Mi aspetto una prova più convincente domani”.

Sulle avversarie: “I risultati delle altre non ci interessano, pensiamo a condizionare i nostri risultati”.

Sui rinnovi: “Sono problemi societari, sto allenando giocatori molto professionali e seri. Non so come andrà a finire”.

Su cosa si può migliorare: “Siamo stati a volte poco lucidi quando passiamo in vantaggio, come con la Salernitana. Mi aspetto dei passi in avanti”.

Sull’obiettivo: “È migliorare il risultato dell’anno scorso. Se saremo in grado di vincere lo scudetto sarà meglio. Dobbiamo curare i dettagli per essere bravi da qui alla fine. Con i miei giocatori tutto è possibile”.

Se qualcuno è stanco: “No, stanno tutti bene. Non vedo cose particolari. Nessuno pensa alle prossime partita, ma solo a quella di domani. L’Udinese è una squadra tosta”.

Sulla situazione di guerra tra Russia e Ucraina: “Ne abbiamo parlato prima dell’allenamento. Siamo preoccupati. Il valore della vita non ha prezzo, se c’è una cosa che può unire tutti è lo sport. È un momento particolare”.

Se è preoccupato: “Prima di ogni partita sono preoccupato. Nel calcio possono capitare kle giornate scorse, ma i miei giocatori sono attenti”.

Sull’Udinese: “È una squadra molto compatta che non lascia spazi. Dobbiamo saperli mettere in difficoltà, essere veloci e lucidi. Stiamo sbagliando qualche passaggio di troppo ultimamente”.

Sulla quota scudetto: “È difficile. Ci sono Inter, Juve, Napoli e Atalanta. Serviranno tanti punti”.

Su Rebic: “Mi aspetto tanto visto che è un giocatore di grande qualità. Abbiamo tre attaccanti a disposizione tre attaccanti che si dovranno fare trovare pronti”.

Sul rinnovo di Ibra: “È una domanda che va fatta lui, è importante la sua volontà. Io son convinto che voglia continuare a giocare. Le sue condizioni stanno migliorando, vedremo come risponderà il suo tendine”.

Sul Milan: “Qui mi sono sentito sempre apprezzato e tutelato, sin dal primo giorno. Stare a Milanello fa crescere sia me che i miei giocatori”.

Sulla Salernitana: “La troppa voglia ci ha fatto perdere lucidità. Dobbiamo migliorare”.

Su Saelemakers: “È un giocatore vivace, ha qualità ma dev’essere più preciso sotto porta. Se sarà titolare? Vedremo”.

Su Lazetic: “Sta meglio. Nelle prossime giornate ci sarà”.