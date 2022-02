“Maignan-Leao come me e Asprilla!”: avete sentito?

Il gol inusuale del Milan contro la Sampdoria ha sorpreso tutti. Il rilancio di Maignan in profondità è stato perfetto per la corsa di Leao. Il portoghese, poi, ha scartato il difensore blucerchiato con un tocco solo e ha battuto Falcone. C’è però un precedente di tanti anni fa nella nostra Serie A.

Come raccontato da Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, tra le altre, c’è stata una situazione analoga tra lui e Asprilla.

“Ho visto il gol di Leao su lancio di Maignan e subito mi è tornata in mente l’azione che abbiamo disegnato io e Aspril la, sempre contro la Samp. Calcio d’angolo per loro, area affollata, esco e blocco la palla, vedo Tino che scatta e lo pesco con un lancio teso e preciso. Poi ci pensa lui a battere in velocità i difensori: tre tocchi e tre a zero per noi”.