Obiettivo difensore: Maldini e Massara subito all’assalto!

La sessione invernale di calciomercato è finita solamente due giorni fa, ma le trattative non si fermano mai. Il Milan, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe pronto a tornare all’attacco per Sven Botman, effettuando l’assalto decisivo proprio nei prossimi giorni.

Il club rossonero non è intervenuto sulla difesa a gennaio, generando le polemiche dei tifosi, per questo è chiamato ad un grande acquisto la prossima estate.

Sven Botman

Maldini e Massara stanno lavorando per anticipare i tempi ed assicurarsi il nuovo difensore per la stagione 2022/2023. L’obiettivo del Milan è quello di battere la possibile concorrenza, contando sulla volontà del calciatore di trasferirsi in Serie A.

Stefano Cori