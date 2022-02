Maldini sfida Marotta: derby di mercato per il centrocampista della Serie A

Non solo in Coppa Italia, si profila un derby anche in ottica mercato. Secondo quanto riportato da Il Giornale, infatti, Maldini sarebbe pronto a dare battaglia ai nerazzurri per un centrocampista della Serie A.

Bernardeschi, derby, calciomercato

Il giocatore in questione è Federico Bernardeschi. L’esterno italiano, fresco campione d’Europa, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto con la Juventus, che scade a giugno. Per questo motivo l’ex Fiorentina starebbe iniziando a guardarsi intorno.

Milan ed Inter, al momento, sono sicuramente tra le squadre maggiormente interessate al classe 1994, anche se l’ingaggio da 4,5 milioni annui potrebbe rallentare notevolmente le trattative.