Maldini pensa al sostituto di Theo: viene dalla Francia!

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Milan avrebbe messo nel mirino Adrien Truffert, esterno mancino classe 2000 in forza al Rennes.

Il calciatore è in prima squadra da un anno e mezzo, con questa ha collezionato 58 presenze di cui 5 in Champions League. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2025, su di lui è forte l’interesse di diversi club europei, ma difficilmente partirà per cifre poco onerose.

Adrien Truffert

Il Milan sta pensando a lui come vice Theo Hernandez, dato che le prestazioni di Ballo Tourè non hanno convinto tecnico e dirigenza.

Stefano Cori