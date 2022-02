Messias: “Partita della vita? Vi dico cosa ne penso”

Al termine del match, un deluso Messias ha commentato il match dell’Arechi, terminato 2-2 tra Milan e Salernitana.

Il brasiliano ha risposto così alle domande degli opinionisti in diretta su Sky:

“Siamo delusi perché siamo il Milan, quando il risultato non ci soddisfa è naturale essere delusi. Le squadre come la Salernitana fanno sempre la partita della vita, quindi sta a noi fare bene ed evitare passi falsi. La mia volontà è quella di restare al Milan e vincere qualcosa con la maglia rossonera”

A Dazn ha invece commentato in questo modo il match:

“Siamo delusi, sono punti che lasciamo per strada, e quando sei così in alto in classifica devi vincere anche queste partite più sporche. Abbiamo approcciato bene la partita, non era facile ma non possiamo guardare alle altre squadre. Dobbiamo pensare a noi ma ci è mancata un po’ di lucidità nelle scelte. Potevo fare molto meglio fin qui in stagione se non fosse stato per gli infortuni. Sto dando il massimo adesso. Ci aspetta un mese impegnativo, quindi dobbiamo ripartire già da venerdì”

Alessio Dambra