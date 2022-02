Calciomercato: avviati i contatti per un attaccante in scadenza!

Il Milan sta già lavorando in ottica futura, Maldini e Massara si stanno muovendo per programmare la rosa che affronterà la stagione 2022/23. Se per la difesa è caldo il nome di Botman, in attacco resta in voga quello di Belotti.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l’attaccante granata. L’azzurro ha tante richieste, ma preferirebbe restare in Italia e la destinazione milanista sembrerebbe di suo gradimento.

Andrea Belotti

Belotti ha il contratto in scadenza al 30 giugno e, secondo quanto affermato dallo stesso esperto di mercato, al 95% lascerà il Torino a parametro zero. La pista che porta al classe 1993 è viva più che mai e, questa operazione, potrebbe prescindere dal rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic.

Stefano Cori