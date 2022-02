Lille costretto a pagare 20 milioni per Leao: grana in vista per il Milan?

La situazione

Il TAS ha deciso che sarà il Lille a versare nelle casse societarie dello Sporting Lisbona i 20 milioni di euro per la brusca interruzione del rapporto lavorativo tra Leao e la società portoghese.

I giocatori che interessano al Milan di proprietà Lille in questo momento sono Sven Botman, difensore olandese classe ’99 e Renato Sanches, centrocampista portoghese classe ’97.

Su questi due giocatori, quello dei rossoneri, non è solo un interesse fine a sé stesso, ma c’è la voglia di puntarci e metterli al centro del progetto.

Infatti Maldini e Massara hanno bussato alla porta del Lille già nella sessione di mercato invernale pensando di trovare in Botman il sostituto di Kjaer.

Ma per il club francese non era il momento di venderlo, complice un campionato che stenta a decollare (undicesima posizione in classifica) e gli ottavi di Champions League da giocare.

Il prezzo con cui è stato valutato il difensore francese a gennaio è stato di 35 milioni, troppi per i rossoneri che non potevano compiere uno sforzo economico di questo livello in inverno, ma troppi anche per le altre ammiratrici.

Renato Sanches da un anno a questa parte è tornato ad alti livelli e il Milan ha messo gli occhi su di lui già dalla gara di Europa League dello scorso anno e punta sul centrocampista portoghese per sostituire un partente Kessié.

Non si sa se il triangolo Leao-Lille-Sporting porterà delle ripercussioni solamente nei confronti dei rossoneri o anche delle altre società. L’unica cosa certa è che il Lille, club economicamente poco stabile, dovrà cercare di sopperire in qualsiasi modo possibile a questa situazione.

L’aumento del cartellino dei propri giocatori sembra essere la soluzione più probabile per rientrare nella cospicua spesa verso lo Sporting.

Se prima, ci sarebbe potuta essere la possibilità di aprire nelle trattative anche ad eventuali contropartite, con questa spesa lo scenario più attendibile pe il club potrebbe intaccare l’accettazione di proposte diverse dall’obbligo di riscatto.