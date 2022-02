Il mercato del Milan sarà infuocato in estate. Il fondo Elliot, come riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto ad investire per far crescere i rossoneri. Molto, ovviamente, dipenderà dall’esito finale del campionato: vincere o no lo scudetto cambierebbe di molto i piani del Diavolo.

Milan, mercato, Ekitike

Gli obiettivi principali, già da quest’estate, sono Botman e Renato Sanches del Lille. Su entrambi, il Milan potrebbe tentare l’affondo a giugno, ma non è tutto. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Bergwijn del Tottenham e il giovane Ekitike del Reims.

Il giovane classe 2002 piace a tanti in Europa e avrebbe già rifiutato il Newcastle per continuare a crescere in Ligue 1. L’interessamento del Milan, però, potrebbe cambiare le cose.