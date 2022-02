Florenzi, futuro deciso? La decisione del Milan

Dopo un inizio altalenante, complici anche diversi problemi fisici, Alessandro Florenzi è tornato ai suoi livelli. In questi sei mesi da giocatore del Milan, ‘Spizzingrillo‘ si è mostrato molto disponibile. Nonostante parta indietro a Calabria nelle gerarchie, ha giocato in diversi ruoli: esterno basso a destra, esterno basso a sinistra e anche nella linea di trequartisti dietro la punta.

Florenzi Milan Riscatto

Per l’ex Roma, adesso, si parla di riscatto. Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, il terzino vorrebbe restare a Milano. I rossoneri hanno un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni e deciderà il suo futuro attorno ad aprile e maggio, quando si saprà – a grandi linee – come si sarà evoluta la stagione.



Schira non esclude che il Milan possa chiedere uno sconto ai giallorossi sulla cifra stabilita.



Francesco Scanu