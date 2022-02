Milan forte su Muriel, spunta la richiesta dell’Atalanta

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca di rinforzi in attacco. I rossoneri infatti cercano qualcuno da affiancare a Giroud e Ibrahimovic, che nelle ultime settimane sembra più vicino al rinnovo.

Uno dei nomi più volte accostati alla squadra di Pioli è quello di Luis Muriel. L’attaccante potrebbe lasciare l’Atalanta in estate e, secondo quanto riportato da Fichajes.net, il club avrebbe fissato il suo prezzo sui 15 milioni di euro.

Muriel Atalanta

Il Milan non avrebbe intenzione di spendere quella cifra per il 30enne colombiano e starebbe quindi valutando alcune alternative. Tra queste ci sarebbe Belotti, che molto probabilmente lascerà il Torino a fine stagione a parametro zero e gradirebbe molto la destinazione rossonera.