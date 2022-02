L’ex calciatore: “Mi auguro vinca il Milan, ma l’Inter è favorita”

Josè Altafini ai microfoni di Sportitalia ha parlato del derby che andrà in scena sabato tra Milan ed Inter. L’ex calciatore ha scelto la sua favorita, l’Inter di Inzaghi, ma spera in un inaspettato (a suo avviso) successo rossonero.

Queste le sue dichiarazioni:

“Spero che la partita finisca in pareggio, ma credo che l’Inter sia la favorita. Mi auguro che il Milan possa strappare anche la vittoria ma la squadra di Inzaghi non solo è la favorita per il derby lo è anche per lo Scudetto”