Calciomercato Milan, è derby di mercato con l’Inter per l’attaccante!

Se da una parte il Milan deve ritrovare lucidità ma soprattutto la vittoria, dall’altra la dirigenza sta pianificando anche il futuro. Il mercato si riaprirà fra pochi mesi e i rossoneri si vogliono far trovare pronti data la grande concorrenza.

Milan, mercato, Scamacca

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, in estate potrebbe esserci un vero e proprio derby di mercato tra Milan e Inter per Scamacca. I nerazzurri sembrano inevitabilmente in vantaggio dato che anche Carnevali ha confermato il forte interesse dell’Inter, ma il Diavolo ci proverà sicuramente.

L’attaccante romano, inoltre, avrebbe anche delle offerte dall’estero ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Italia.