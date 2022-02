Invasioni di campo durante il derby: arriva la decisione!

Il derby è stato un trionfo per il Milan, data la rimonta grazie alla doppietta di Olivier Giroud. Durante il match, però, ci sono stati due episodi particolari: due invasioni di campo. Uno di uno spettatore e l’altro di un addetto al catering, entrambi tifosi rossoneri.

Milan, Inter, invasione di campo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ad entrambi gli invasori è stato dato il daspo. In totale sono 6 i daspo dati dopo il derby, e 2 le denunce per aggressione. Dunque, per qualcuno non è stata una bella serata come si immaginava.