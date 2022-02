Milan-Inter, Inzaghi recupera un giocatore

Si avvicina la tanto attesa sfida di Coppa Italia contro l’Inter: il Milan dovrà, molto probabilmente, fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, tornato ad allenarsi almeno parzialmente con il gruppo, tornerà tra i convocati per la sfida contro il Napoli.

Milan, Inter, Gosens

Dall’altra parte, Inzaghi sorride soltanto a metà: il tecnico ex Lazio potrà contare, per la prima volta, sul neo acquisto Robin Gosens. Il laterale sinistro potrebbe essere impiegato a partita in corso per rimettere pian piano minuti nelle gambe.

La notizia negativa è data invece dalla quasi certa assenza di Correa: l’attaccante argentino, fuori ormai da parecchio tempo, potrebbe tornare per il match di campionato contro la Salernitana.

Pierfrancesco Vecchiotti