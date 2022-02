Milan-Inter, probabili formazioni: Pioli prepara una novità sulla trequarti

Dopo gli ultimi passi falsi in campionato, il Milan cerca il riscatto in una settimana che potrebbe rivelarsi cruciale per l’intera stagione rossonera, tra il derby di Coppa Italia di domani sera e la sfida scudetto contro il Napoli di domenica.

Pioli ha più volte ripetuto che la Coppa Italia è un obiettivo concreto per la sua squadra, che domani affronterà l’Inter nella semifinale d’andata, a neanche un mese di distanza dalla vittoria in rimonta firmata da Giroud.

Inter-Milan

Le possibili scelte

Pronta una conferma in blocco dell’intero reparto difensivo rossonero, con Tomori e Romagnoli al centro e Calabria e Theo Hernandez sulle fasce.

Non ci sarà Tonali a centrocampo, assente per squalifica. Pronti dunque Bennacer e Kessie. Ballottaggio sulla destra tra Saelemaekers e Messias, con il belga che sembra leggermente favorito.

Krunic potrebbe trovare spazio sulla trequarti, per agire quasi a uomo su Brozovic come nel derby d’andata (di campionato). Confermati Leao e Giroud.

Krunic, Milan

La probabile formazione

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli