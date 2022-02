Due alternative all’addio di Kessie: il piano dei rossoneri

Il Milan, ovviamente, concentrerà tutte le sue forze sul campionato in questo finale di stagione. I rossoneri, con la vittoria di ieri contro la Sampdoria, hanno scavalcato l’Inter, anche se i nerazzurri hanno una gara in meno. I rossoneri, però, pensano anche al futuro, in particolare a quello del centrocampo.

Milan, calciomercato, centrocampo

L’addio di Kessie sembra ormai certo anche se l’ivoriano non ha ancora trovato l’accordo con nessun club al momento. Il Corriere della Sera, però, ha riportato i due possibili nomi per sostituirlo. Si tratterebbe di Renato Sanches e Yacine Adli.

Il portoghese è stato già cercato dal Milan in passato e in estate proveranno l’affondo definitivo. Per quanto riguarda Adli, invece, è già un giocatore rossonero, dato che è stato comprato la scorsa estate, dunque il Diavolo vorrebbe fare un doppio acquisto lì in mezzo.