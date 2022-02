Milan-Lazio, che record per gli incassi!

Milan-Lazio ha certificato una cosa: i tifosi rossoneri, dopo il derby, sono più uniti che mai! L’incasso di questa sera, per i quarti di Coppa Italia, è da record. I rossoneri, infatti, hanno totalizzato 442.958,40 euro per un totale di 26.947 spettatori a San Siro.

I rossoneri di Pioli si sono imposti per 4-0 contro la Lazio grazie alle reti di Leao, Giroud, autore di una doppietta, e Kessié. La vittoria di questa sera consente al Milan di accedere alla semifinale di Coppa Italia.

In semifinale il Milan incontrerà l’Inter di Simone Inzaghi. Le due sfide si giocheranno il 2 marzo e il 20 aprile con andata in casa dei nerazzurri e ritorno in casa del diavolo.