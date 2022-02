Milan-Lazio, le formazioni: Pioli cambia la trequarti!

Sono da poco uscite le formazioni di Milan-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà l’Inter in semifinale, in una doppia sfida da brividi. Pioli sceglie ancora Kalulu al fianco di Romagnoli. Theo titolare, vista la squalifica in Serie A.

A centrocampo ci sarà Tonali con Kessie. Sulla trequarti ci saranno Leao, Diaz e Messias. Davanti confermato Giroud. Sarri, dal canto suo, opta per Patric al fianco di Luiz Felipe in difesa. Confermati Savic e Luis Alberto a centrocampo. In attacco Immobile guiderà i suoi. Ecco le formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.