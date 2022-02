Buone notizie in vista della Lazio: due giocatori rientrano in gruppo!

Dall’allenamento pomeridiano, arrivano buone notizie per Stefano Pioli, in vista del big match di Coppa Italia con la Lazio.

Foto: Getty Milan Lazio Tomori Rebic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fikayo Tomori e Ante Rebic hanno svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo.

Due recuperi importanti per il Milan, soprattutto quello di Tomori che rappresenta una certezza per il reparto dei rossoneri.

Entrambi saranno quindi disponibili, per la partita di domani sera a San Siro contro i biancocelesti. Una competizione alla quale i rossoneri tengono in modo particolare, come affermato da Stefano Pioli.